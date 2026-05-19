Glovo il pm di Milano promuove le proposte dell’azienda | verso la fine dell’amministrazione giudiziaria

Il procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Milano riguarda la società di consegne a domicilio. Il pubblico ministero ha condiviso le proposte presentate dall’azienda, che si trovava sotto amministrazione giudiziaria. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla società stessa, che ha annunciato il passo avanti nel procedimento legale. La vicenda coinvolge questioni legate alla gestione e alle future strategie dell’impresa nel mercato delle consegne. La situazione è ora in fase di evoluzione, con possibili sviluppi prossimi.

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Milano – Glovo comunica che, nell'ambito del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, il percorso intrapreso e gli impegni formalizzati dalla Società hanno ottenuto il parere positivo del pubblico ministero, Paolo Storari, costituendo la base condivisa delle attività che, una volta implementate, potranno condurre alla revoca della misura dell' amministrazione giudiziaria. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaglovo-e-deliveroo-pronte-ad-07da2f7d In questi mesi, si legge in una nota della scoietà, “Glovo ha collaborato in modo continuativo, trasparente e costruttivo con la Procura, mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste e definendo un articolato piano di interventi volto a rafforzare ulteriormente i propri standard operativi, organizzativi e di controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Glovo, il pm di Milano promuove le proposte dell’azienda: verso la fine dell’amministrazione giudiziaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Glovo e Deliveroo: proposte per i rider al vaglio dei pmLe piattaforme di consegna Glovo e Deliveroo presenteranno proposte concrete per l’aumento delle retribuzioni dei rider durante un incontro fissato... Confermata la revoca in anticipo dell’amministrazione giudiziaria per Valentino BagsLa sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano revoca in anticipo la messa in amministrazione giudiziaria dello scorso 19 gennaio di... Confermato il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo: Sfruttati 40mila rider in tutta ItaliaIl gip di Milano ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario per Foodinho, la società milanese del colosso spagnolo del delivery Glovo. Secondo l’accusa, sarebbero stati sfruttati 40mila ... fanpage.it Caso rider, gip convalida il controllo giudiziario di Foodinho-GlovoAl centro dell'inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe sotto la soglia di povertà, in ... ilgiorno.it