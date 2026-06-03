A Saint-Vincent è stata avviata un’amministrazione giudiziaria per riciclaggio. Le autorità hanno accertato che i vertici dell’azienda hanno ignorato segnali di allarme prima delle indagini della Guardia di Finanza. Due dirigenti sono stati licenziati in seguito alle verifiche. La procedura giudiziaria mira a chiarire le responsabilità legate alle operazioni di riciclaggio e alle eventuali omissioni dei responsabili. Le indagini sono ancora in corso.

Come hanno fatto i vertici a ignorare i segnali di allarme?. Chi sono i due dirigenti licenziati dopo le indagini della Finanza?. Perché la gestione della società è stata definita tossica dai magistrati?. Quali conseguenze subiranno i lavoratori del Casinò dopo il sequestro?.? In Breve Sequestrati 5 milioni di euro tra contanti, conti correnti e immobili lo scorso dicembre.. Licenziati i direttori Cristiano Sblendorio e Augusto Chasseur Vaser per gravi mancanze.. La Regione detiene il 99,96 per cento delle quote sociali della società.. Udienza per la revoca del decreto fissata dai giudici di Torino il 14 luglio.. L’amministrazione giudiziaria scatta al Casinò di Saint-Vincent per riciclaggio e corruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saint-Vincent: scatta l’amministrazione giudiziaria per riciclaggio

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