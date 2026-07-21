NBA | L’agente di LeBron James dice che l’ex stella dei Lakers non avrà fretta di scegliere una nuova squadra

L’agente di LeBron James ha dichiarato che l’ex giocatore dei Lakers non ha fretta di firmare con una nuova squadra. James, che ha terminato il suo contratto con la squadra californiana, non ha ancora scelto dove giocare nel prossimo futuro. La sua decisione arriverà nei prossimi mesi, senza scadenze immediate. Per ora, l’atleta si prende il tempo necessario per valutare le opzioni disponibili.

2026-07-21 17:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’agente di LeBron James, Rich Paul, afferma che non esiste un calendario per la superstar della NBA per decidere dove giocherà la prossima stagione, insistendo che il quattro volte campione farà la scelta solo quando sarà pronto. Parlando nell’ultimo episodio del podcast “Game Over” con Max Kellerman, il fondatore di Klutch Sports ha respinto le insinuazioni secondo cui James sta deliberatamente ritardando la sua decisione di free agency. “Non avremo fretta”, ha detto Paul. “È una sua scelta da fare e quando farà la scelta, la farà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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