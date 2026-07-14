NBA | Reaves ammette che la vita dei Lakers sembra diversa senza LeBron James

2026-07-14 18:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Austin Reaves ha ammesso che la vita ai Los Angeles Lakers sarà molto diversa senza LeBron James, dicendo: “Non so se ho ancora elaborato la situazione, onestamente”. La guardia ha parlato pubblicamente per la prima volta da quando ha firmato un nuovo prolungamento contrattuale quadriennale da 180 milioni di dollari con i Lakers, dopo aver inizialmente concordato i termini di un accordo del valore di 185 milioni di dollari prima di ristrutturarlo per dare alla franchigia una maggiore flessibilità finanziaria. “Iniziare la stagione senza di lui nella squadra sarà diverso per me”, ha detto Reaves della partenza di James dopo otto stagioni a Los Angeles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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