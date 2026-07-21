Nazionali | non solo Guardiola è valzer di ct

Da sportface.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo i Mondiali, diverse nazionali stanno cercando un nuovo commissario tecnico. L’Italia, che non si è qualificata per la prossima edizione, ha avviato le procedure per individuare un nuovo allenatore. Contestualmente, altri paesi stanno rinnovando le proprie guide tecniche, contribuendo a un periodo di cambiamenti nelle panchine delle squadre nazionali. La ricerca di un nuovo tecnico coinvolge diversi paesi europei e si inserisce in un contesto di riorganizzazione dopo la conclusione del torneo mondiale.

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Non solo l’Italia, che cerca un ct da prima del Mondiale 2026 vista la mancata qualificazione. Finiti i Mondiali comincia il valzer delle panchine per il ruolo di ct. La rassegna nordamericana ha scatenato una vera e propria rivoluzione, con ben 16 Nazionali che hanno deciso di cambiare guida tecnica. Paolo Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per convincere Pep Guardiola ad assumere l’incarico di commissario tecnico dell’Italia. L’obiettivo dei dirigenti è avviare una radicale rivoluzione del sistema azzurro, ispirata direttamente al lavoro di Johan Cruijff. L’ex allenatore del Manchester City ha dichiarato di volersi dedicare alla famiglia, ma nutre un profondo rispetto per Maldini tanto da averlo ospitato in questi giorni. 🔗 Leggi su Sportface.it

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