Dopo i Mondiali, diverse nazionali stanno cercando un nuovo commissario tecnico. L’Italia, che non si è qualificata per la prossima edizione, ha avviato le procedure per individuare un nuovo allenatore. Contestualmente, altri paesi stanno rinnovando le proprie guide tecniche, contribuendo a un periodo di cambiamenti nelle panchine delle squadre nazionali. La ricerca di un nuovo tecnico coinvolge diversi paesi europei e si inserisce in un contesto di riorganizzazione dopo la conclusione del torneo mondiale.

Non solo l’Italia, che cerca un ct da prima del Mondiale 2026 vista la mancata qualificazione. Finiti i Mondiali comincia il valzer delle panchine per il ruolo di ct. La rassegna nordamericana ha scatenato una vera e propria rivoluzione, con ben 16 Nazionali che hanno deciso di cambiare guida tecnica. Paolo Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per convincere Pep Guardiola ad assumere l’incarico di commissario tecnico dell’Italia. L’obiettivo dei dirigenti è avviare una radicale rivoluzione del sistema azzurro, ispirata direttamente al lavoro di Johan Cruijff. L’ex allenatore del Manchester City ha dichiarato di volersi dedicare alla famiglia, ma nutre un profondo rispetto per Maldini tanto da averlo ospitato in questi giorni. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nazionali: non solo Guardiola, è valzer di ct

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Nazionale di Baldini | UN CENTIMETRO ALLA VOLTA – Paolo Condò

Notizie e thread social correlati

Guardiola ct dell’Italia, Abodi: “Non è un sogno impossibile, serve un progetto di alto livello”Abodi ha commentato la possibilità che Guardiola diventi il nuovo allenatore della nazionale italiana, sottolineando che bisogna capire se lui si...

Sky, Maldini e Laonardo in Spagna per offrire il posto di ct dell’Italia a GuardiolaSky riferisce che Maldini e Leonardo sono in Spagna per proporre a Guardiola il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana.

Temi più discussi: Italia, e adesso il ct: Conte e Mancini in calo, da Guardiola a Pirlo tutte le ipotesi. I retroscena; Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona: il progetto per farlo diventare ct dell’Italia; Italia: Maldini e Leonardo, vertice con Guardiola: proposto a Pep il ruolo di ct; Maldini e Leonardo, missione da Guardiola per convincerlo ad accettare la Nazionale.

Solo oggi si parla con grande insistenza di #guardiola nuovo ct della #nazionale. Questo non vuol dire che lo sarà ma intanto ci portiamo a casa una nostra anticipazione data da diversi giorni sui nostri social e non solo... alla faccia dei nostri denigratori... x.com

Maldini e Leonardo incontrano Guardiola per il ruolo di ct della Nazionale: cosa può succedere, si dimezzano le quotePep Guardiola non è solo un sogno per la Nazionale ma un'idea concreta che la Federazione sta provando a portare avanti. Come riportato da ... msn.com

Ct della Nazionale, contatto Maldini-Guardiola. Malagò Ci sono altri nomi oltre Mancini e PirloPep Guardiola (AP Photo/Jon Super)Pep Guardiola (AP Photo/Jon Super) Uno scossone infiamma la corsa ... msn.com