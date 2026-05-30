Abodi ha commentato la possibilità che Guardiola diventi il nuovo allenatore della nazionale italiana, sottolineando che bisogna capire se lui si voglia impegnare con la squadra. Ha aggiunto che il tecnico spagnolo ha legami forti con l’Italia e che, quindi, non si tratta di un obiettivo irraggiungibile. Secondo l’amministratore, sarebbe necessario un progetto di alto livello per realizzare questa eventualità.

“ Guardiola ct dell’Italia? Bisogna capire se lui si vuole permettersi l’Italia. Peraltro c’è tanta Italia nella sua vita, non è un sogno impossibile, fa parte delle soluzioni possibili. Allenatore e ct sono due mestieri diversi, bisogna capire se vuole diventare anche un grande selezionatore. Ma un allenatore da solo non fa una nazionale, bisogna quindi associarci un progetto di alto livello. Le immagini del 2006 non possono diventare un elemento di nostalgia”. Lo dice il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi a SkyTg24. “ Euro 2032? Si sta procedendo, anche se un po’ di tempo è trascorso. Saremo pronti per le valutazioni che potrà fare la Uefa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guardiola ct dell’Italia, Abodi: “Non è un sogno impossibile, serve un progetto di alto livello”

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