L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha avviato un’indagine per chiarire le ragioni per cui le carrozzine della squadra paralimpica di Powerchair non sono state imbarcate all’aeroporto di Fiumicino, impedendo così la partenza verso la Scozia. La squadra era in attesa di volo, ma il divieto di trasporto delle carrozzine ha causato il blocco. La vicenda ha suscitato reazioni di scontento e preoccupazione tra i membri del team.

Il caso della Nazionale paralimpica di Powerchair bloccata a Fiumicino e impossibilitata a partire per la Scozia per il divieto di trasportare le carrozzine ha suscitato un’indignazione generale. Dopo l’intervento del ministro dello sport, Andrea Abodi, l’Enac, l’ente di vigilanza aerea, ha aperto un’indagine interna e un’istruttoria per verificare il comportamento della compagnia Easy Jet. Mentre crescono gli attestati di solidarietà. La Fish: “Fare le giuste verifiche sulle responsabilità”. La Fish Ets (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) esprime “profonda indignazione” per quanto accaduto presso l’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nazionale paralimpica bloccata a Fiumicino, l’Enac apre un’indagine per verificare perché non sono state imbarcate le carrozzine

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EasyJet nega l'imbarco alla Nazionale paralimpica di calcio: «Troppe carrozzine, non c'è spazio»

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