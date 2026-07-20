La nazionale paralimpica di Powerchair Football è stata bloccata all'aeroporto di Roma Fiumicino perché il volo EasyJet non aveva posti disponibili per le carrozzine. Il Comitato Italiano Paralimpico ha espresso indignazione per l’accaduto, che si è verificato questa mattina. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle ragioni del mancato spazio o alle eventuali soluzioni adottate.

“Il Comitato Italiano Paralimpico esprime la più ferma e profonda indignazione per l’inqualificabile episodio che ha visto protagonista, nella mattinata di oggi presso l’ aeroporto di Roma Fiumicino, la Nazionale Italiana di Powerchair Football della FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). Negare alla Squadra Azzurra la possibilità di imbarcarsi sul volo diretto a Glasgow – dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un fondamentale torneo internazionale in vista dei prossimi Campionati del Mondo in Argentina – rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nazionale paralimpica bloccata a Fiumicino: “Non c’erano posti per le carrozzine sul volo EasyJet”

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