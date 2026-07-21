Il presidente del massimo organismo sportivo ha confermato di aver avviato trattative con un allenatore di calcio molto noto, senza tuttavia garantire l'esito positivo della negoziazione. Ha aggiunto che ci sono questioni finanziarie e di budget da affrontare, sottolineando che le risorse disponibili sono limitate e che sono state fatte alcune eccezioni per valutare il nome in discussione. La possibilità di un accordo rimane quindi incerta.

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono anche aspetti finanziari, di budget. Sul breve-medio periodo dire che c'è da stringere la cinghia è dire poco. Però si sono fatte delle eccezioni che possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente. Guardiola? Sì”. Così il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, ospite di Vivavoce, trasmissione in collaborazione tra Chora, Will e Cronache di spogliatoio, ammette l'esistenza di una trattativa con Pep Guardiola per il ruolo di ct della Nazionale. “Non è detto che questa cosa vada in porto – aggiunge il numero uno della Figc – Credo comunque che sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo e caldo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malagò ammette trattativa con Guardiola “Ma non è detto vada in porto”

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