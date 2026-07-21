Nave militare russa apre il fuoco a poche miglia dalle coste inglesi E’ un’esercitazione

Notizia in breve

Una nave militare russa, la Neustrashimy, ha aperto il fuoco con colpi di artiglieria a poche miglia dalle coste britanniche. L’evento si è verificato durante un’esercitazione navale, senza conseguenze immediate segnalate. La manovra è avvenuta nello stesso giorno dell’insediamento di un nuovo primo ministro e del ministro della Difesa nel Regno Unito. La notizia è stata confermata da fonti militari britanniche.