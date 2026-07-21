Nave militare russa apre il fuoco a poche miglia dalle coste inglesi E’ un’esercitazione
Una nave militare russa, la Neustrashimy, ha aperto il fuoco con colpi di artiglieria a poche miglia dalle coste britanniche. L’evento si è verificato durante un’esercitazione navale, senza conseguenze immediate segnalate. La manovra è avvenuta nello stesso giorno dell’insediamento di un nuovo primo ministro e del ministro della Difesa nel Regno Unito. La notizia è stata confermata da fonti militari britanniche.
La nave militare russa Neustrashimy ha sparato diversi colpi di artiglieria a poche miglia dalle acque britanniche. La provocazione cade il giorno dell’insediamento del nuovo primo ministro, Andy Burnham, e del ministro della Difesa Wes Streeting. Nave russa a 40 miglia dalle acque britanniche. Una nave russa, una fregata, a 40 miglia nautiche dalle coste meridionali dell’ Inghilterra non poteva sfuggire ai radar britannici. Dal momento che sparava colpi di artiglieria non poteva neanche essere ignorata. L’episodio è avvenuto ieri mattina, così raccontano i media del Regno Unito. Ne parlano anche fonti della Difesa: anche se avvenuto in acque internazionali, si inserisce nei rapporti ormai tesi tra Mosca e Londra, sullo sfondo della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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