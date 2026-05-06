Una nave da guerra russa si trova a circa 30 miglia dalle coste britanniche, una vicinanza senza precedenti. La presenza della nave ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza, considerando anche la vicinanza a un parco eolico offshore. Di fronte a questa situazione, la NATO ha deciso di inviare una corvetta nel tratto di mare interessato. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità militari britanniche.

La Russia minaccia le coste della Gran Bretagna, mai così da vicino. Una nave della marina di Mosca sta attualmente navigando a 30 miglia dalla costa del Regno Unito, in prossimità di un parco eolico offshore che fornisce energia a oltre 400.000 abitazioni in Gran Bretagna. La nave officina PM-82 di classe Amur del Cremlino, un'unità galleggiante di 122 metri progettata per la manutenzione della flotta di navi da guerra del Baltico di Vladimir Putin, è stazionaria nei pressi del parco eolico di Galloper, situato al largo della costa del Suffolk. La minaccia russa all'Europa La minaccia marittima della Russia per il Regno Unito e i...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nave da guerra russa a 30 miglia dalle coste britanniche, minaccia al parco eolico offshore. E la Nato invia una corvetta

Notizie correlate

Nave russa alla deriva, le notizie di oggi. Il sindaco di Lampedusa: “È a 30 miglia da Linosa”. L’incubo di ulteriori esplosioni a bordoLampedusa, 13 marzo 2026 – Il Mediterraneo centrale è in stato di massima allerta per quello che sta diventando un vero e proprio caso internazionale...

Nuova ondata di attacchi su Teheran, l’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Starmer invia nave ed elicotteri a Cipro – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nave russa in arrivo in porto a Palermo, il vascello Ts Shtandart replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande; Svezia, confiscata nave della flotta ombra russa; Grano rubato, armi negate e Flotilla per Gaza: la crisi tra Ucraina e Israele; Due navi militari di Russia e USA, a rischio collisione.

Ucraina colpisce nave militare russa nel porto di VyborgNuovo attacco dell’Ucraina contro obiettivi militari russi: un drone ha colpito una nave da guerra in fase di costruzione nel porto di Vyborg, infliggendo danni significativi a un ... ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, ultime notizie: operazione nella Crimea occupata, Kiev colpisce tre navi e un caccia Mig-31Le navi da sbarco classe Ropucha Yamal e la Filchenkov, quella per la raccolta di informazioni Ivan Khurs, un caccia Mig-31 presso l'aeroporto di ... ilmessaggero.it

Epidemia di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius Arriva l’annunciato il Ministero della Salute: https://fanpa.ge/R6TF0 - facebook.com facebook

La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus x.com