Una nave da guerra russa ha aperto il fuoco davanti alle coste britanniche nel Canale della Manica, a circa 45 miglia da Plymouth. La nave ha segnalato di essere impegnata in un'esercitazione e ha chiesto alle imbarcazioni di spostarsi. La Royal Navy era presente nell'area al momento dell'evento. La manovra si è svolta il 21 luglio, il giorno dell'insediamento del nuovo primo ministro.

Primo giorno al lavoro per il primo ministro Andy Burnham e subito un comitato di benvenuto da Mosca al largo delle coste britanniche. Nel giorno della nomina, ieri lunedì 21 luglio, una nave da guerra russa ha condotto una rara esercitazione a fuoco vivo nel Canale della Manica, a 45 miglia a sud di Plymouth. La Neustrashimy ha annunciato improvvisamente l'intenzione di aprire il fuoco e ha chiesto a una nave da guerra britannica, che la stava seguendo, di allontanarsi a distanza di sicurezza. La nave pattuglia HMS Tyne si è riposizionata, consentendo alla fregata russa di condurre un'esercitazione di tiro di 30 minuti intorno alle 9:30 del mattino in acque internazionali a sud del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nave da guerra russa seguita dalla Royal Navy apre il fuoco davanti le coste britanniche: «Spostatevi, è un'esercitazione»

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