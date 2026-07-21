Nations League di Volley Femminile presentate le Finals a Macao | l’Italia pronta a difendere il titolo

Macao – L’attesa è finita. Domani alle ore 10:00 italiane (in diretta su Dazn e Vbtv) l’Italia del Ct Julio Velasco aprirà le Finals di Vnl 2026 a Macao. All’East Asian Games Dome le azzurre (testa di serie 2) sfideranno nei quarti di finale l’Olanda, settima al termine della fase intercontinentale e già incontrata e battuta (3-0) da capitan Danesi e compagne nella prima week di Brasilia. L’Italia, alla quinta Finals consecutiva (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026), proverà a difendere il titolo conquistato nel 2024 a Bangkok e poi bissato nel 2025 a Lodz in un percorso che, in caso di successo sull’Olanda, si incrocerebbe con quello della vincente del quarto di finale Brasile-Giappone (domani alle ore 13:30 italiane). 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BRASIL 3x2 BÉLGICA - VNL FEMININA 2026 | NARRAÇÃO EM ÁUDIO

Notizie e thread social correlati

Volley femminile, Gabi salta le Finals di Nations League. Cambia tutto anche per l’ItaliaGabi non prenderà parte alle Final Eight della Nations League di volley femminile, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio.

Volley femminile, le convocate dell’Italia per le Finals di Nations League: le big a caccia del trisJulio Velasco ha annunciato le convocazioni della nazionale femminile di volley per le Finals di Nations League, che si terranno a Macao dal 22 al 26...

Temi più discussi: VNL Finals: ufficializzati i nuovi orari dei quarti di finale; Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final Eight; Vnl, Italia alle Final Eight: tabellone e calendario delle partite; VNL: l’Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica per le Finals di Ningbo.

Nations League di Volley Maschile, l’Italia batte Cuba e conquista le Finals del torneo ilfaroonline.it/2026/07/20/nat… #news #notizie #cronaca x.com

La Prime Volleyball League riceve il riconoscimento ufficiale della FIVB in vista della quinta stagione, che inizierà il 30 novembre reddit

Julio Velasco presenta le Finals di VNL: La squadra sta bene e siamo pronti, ma non sarà sempliceGiornata di vigilia a Macao in vista delle Final Eight della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate mercoledì 22 luglio (alle ... oasport.it

L'Italia di Velasco alle Finals di Nations League, il via con l'OlandaIn campo dimenticando i trionfi. Julio Velasco prepara la sua Italia alle finali della Nations League di pallavolo: prima sfida, ai quarti, con l'Olanda domani a Macao, nazionale già incontrata e batt ... ansa.it