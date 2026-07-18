Julio Velasco ha annunciato le convocazioni della nazionale femminile di volley per le Finals di Nations League, che si terranno a Macao dal 22 al 26 luglio. La competizione coinvolge le principali squadre mondiali e mira a determinare il campione della stagione. Le atlete selezionate rappresentano le nazionali che si sono qualificate per questa fase finale. La manifestazione si svolge in Cina e vede le squadre impegnate in partite a eliminazione diretta.

Julio Velasco ha diramato le convocazioni per la Final Eight della Nations League 2026 di volley femminile, che si disputeranno a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio. Le azzurre saranno chiamate a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e che fece da antipasto alla medaglia d’oro messa al collo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al trionfo ai Mondiali 2025. Il Commissario Tecnico dell’Italia ha selezionato quattordici giocatrici, non ci sono sorprese rispetto alla rosa che ha preso parte all’ultima settimana della fase preliminare, chiudendo al secondo posto in classifica generale. La nostra Nazionale esordirà mercoledì 22 luglio (ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per le Finals di Nations League: le big a caccia del tris

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