Gabi non prenderà parte alle Final Eight della Nations League di volley femminile, in programma a Macao dal 22 al 26 luglio. La giocatrice, considerata una delle protagoniste, ha deciso di saltare l’appuntamento. La sua assenza influenzerà la squadra, che si prepara comunque alla fase finale del torneo. La competizione riunisce le otto migliori nazionali della stagione e rappresenta uno degli eventi più importanti del circuito.

Gabi non giocherà la Final Eight della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio. La fuoriclasse brasiliana non potrà trascinare le verdeoro nella fase a eliminazione diretta della massima competizione internazionale itinerante, a causa di un fastidio alla regione lombare non prontamente recuperato. La criticità fisica l’aveva esclusa dalla fase preliminare e il recupero dall’infortunio non si è completato, dunque la schiacciatrice proseguirà il proprio percorso di riabilitazione nelle prossime settimane. La Federazione Brasiliana ha spiegato che l’attaccante sta continuando il programma di fisioterapia e di ricondizionamento atletico. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Volley femminile, Gabi salta le Finals di Nations League. Cambia tutto anche per l’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Cechia, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: riparte la corsa delle azzurre alle FinalsLe squadre nazionali di Italia e Repubblica Ceca si affrontano in una partita di volley femminile valida per la Nations League 2026.

L’Italia subisce una lezione di volley dall’Ucraina: si allontanano le Finals di Nations LeagueL’Italia è stata sconfitta dall’Ucraina con un punteggio di 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) in una partita di volley della Nations League.

Pallavolo VNL F – La CBV ha ufficializzato che Gabi non parteciperà alla fase finale del torneoLa Confederazione Brasiliana ha emesso un comunicato stampa in cui specifica che Gabi non parteciperà alla fase finale della Volleyball Nations League: Gabi, schiacciatrice e capitana della nazionale ... ivolleymagazine.it

Volley femminile, Gabi salta le Finals di Nations League. Cambia tutto anche per l’ItaliaGabi non giocherà la Final Eight della Nations League 2026 di volley femminile, che andrà in scena a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio. La fuoriclasse ... oasport.it