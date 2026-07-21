Su Sportface TV nasce FCI Bike Live, il primo canale ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. È disponibile gratuitamente sulla piattaforma OTT Sportface TV e coprirà tutta la stagione con dirette e approfondimenti su competizioni, giovani talenti e discipline del ciclismo italiano.

Il nuovo canale tematico, disponibile gratuitamente sulla piattaforma OTT Sportface TV, racconterà durante tutta la stagione le competizioni, i giovani talenti e le diverse discipline del ciclismo italiano. Un nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo: Sportface TV è lieta di annunciare il lancio di BIKE LIVE, il primo canale ufficiale interamente dedicato alla Federazione Ciclistica Italiana, disponibile gratuitamente sulla piattaforma OTT. Per la prima volta la Federazione Ciclistica Italiana potrà contare su una TV dedicata, uno spazio digitale pensato per raccontare in modo continuativo tutte le anime del ciclismo italiano, valorizzando le grandi competizioni, i giovani talenti e le diverse discipline che compongono il movimento. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nasce FCI Bike Live: su Sportface TV il primo canale ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana

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