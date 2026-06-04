Il Taekwondo mondiale sarà visibile in diretta su Samsung TV Plus, in un evento organizzato dalla FITA e promosso da World Taekwondo. La manifestazione si svolge quest’anno con una tripla valenza, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La trasmissione sarà accessibile attraverso la piattaforma di streaming di Samsung TV Plus. Si tratta di una prima volta per questo sport in questa modalità di diffusione.

Un evento unico, promosso da World Taekwondo e organizzato dalla FITA, che quest’anno celebra una tripla valenza. Il 60° anniversario del taekwondo in Italia, il primo posto della federazione azzurra nel ranking mondiale e la storica concomitanza, nello stesso palcoscenico, delle gare olimpiche e paralimpiche. Questo appuntamento segna l’esordio delle trasmissioni in diretta streaming gratuita sul canale dedicato all’interno dell’ecosistema Samsung TV Plus Fino ad oggi punto di riferimento per l’informazione e l’approfondimento, Sportface compie il definitivo un nuovo e ulteriore salto di qualità proponendo su Samsung Plus Tv un grande evento live internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

© Sportface.it - Il Taekwondo mondiale su Sportface debutta live su Samsung TV Plus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TVA Montecatini si sono svolti gli incontri della seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 M/F, presso il PalaVinci.

Sportface e Digital United Studios su Samsung TV Plus con un canale FAST dedicato interamente allo sportDal 28 maggio, Sportface TV è disponibile su Samsung TV Plus, ampliando la distribuzione dopo il debutto su Amazon Prime Video.

Temi più discussi: Taekwondo, torna a Roma il World Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico; Verso i Mondiali 2026: le amichevoli internazionali su Sky. La programmazione; Al Foro Italico il World Taekwondo Grand Prix: sul tatami le élite mondiali in vista di Los Angeles 2028; Coppa del Mondo FIFA 2026.

Taekwondo: il World Grand Prix e il Para Grand Prix in diretta per la prima volta su Samsung TvDal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospita l'élite mondiale del taekwondo: tutte le gare live su Taekwondo Plus, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportfac ... sportface.it

Roma torna capitale mondiale del taekwondoDal 4 al 7 giugno la Grand Prix Arena del Foro Italico ospiterà il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix ... repubblica.it