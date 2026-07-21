Nardini e il ‘nuovo‘ Pd | E’ il cambio della linea

Un rappresentante del partito ha commentato l’elezione di Russo, definendola un segnale di rinnovamento. Ha espresso soddisfazione per il risultato e ha sottolineato che la candidatura è stata condivisa fin dall’inizio. La scelta si collega a un cambio di linea politica a livello nazionale e regionale, con le recenti vittorie congressuali di Schlein e Fossi, sostenute dal commentatore.

di Gabriele Masiero "Sono contenta dell’elezione di Russo e ho condiviso da subito la sua candidatura, che è un segnale di rinnovamento e frutto del cambio di linea politica nazionale e regionale, con le vittorie congressuali di Schlein e Fossi, che ho sostenuto". Così l’asessora regionale Alessandra Nardini commenta l’elezione all’unanimità di Giovanni Russo a segretario del Pd provinciale e pronostica che con la sua guida "può aprirsi una fase nuova nella federazione pisana, dopo anni in cui la linea nazionale di un Pd più di sinistra ha tardato ad arrivare, in cui costruire quella coalizione larga, politica e civica, necessaria per tornare a vincere le amministrative, come è già successo a Cascina, il territorio da cui Giovanni arriva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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