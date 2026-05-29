Domani riapre la stazione di Montesanto della metro Linea 2 | era chiusa da tre mesi per il cambio delle scale mobili
La stazione di Montesanto sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli riapre domani, dopo tre mesi di chiusura. La chiusura era stata decisa per consentire il cambio delle scale mobili. La stazione sarà di nuovo accessibile ai passeggeri, che potranno utilizzarla per i loro spostamenti quotidiani. La riapertura si svolgerà senza ulteriori comunicazioni o interruzioni programmate.
La stazione di Montesanto della Linea 2 della metropolitana di Napoli riaprirà al pubblico e sarà nuovamente fruibile a partire da domani, sabato 30 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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