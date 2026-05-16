Il libro di Nardini Fine della guerra Cosa resta dopo

Il libro di Nardini intitolato “Fine della guerra” affronta il tema delle conseguenze che una guerra lascia alle comunità e alle persone coinvolte. Dopo il conflitto, le città vengono ricostruite e le strade riempite di vita, ma i vuoti lasciati dalla perdita di vite umane, le verità non dette e le responsabilità rimangono nascosti, invisibili agli occhi. Il testo analizza come questi spazi vuoti e silenziosi persistano nel tempo, al di là delle ricostruzioni materiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cosa resta davvero dopo una guerra? Le macerie si ricostruiscono, le città tornano a vivere. Ma i vuoti lasciati dalle persone scomparse, dalle verità mai dette, dalle colpe rimaste sospese continuano a esistere, silenziosi. È da questa domanda che nasce “Cosa resta dopo“, un romanzo di Michele Nardini edito da Barta che sarà presentato oggi, alle 18, alla Lettera 22, in via Mazzini a Viareggio. In dialogo con l’autore Claudia Nardini, che condurrà il viaggio tra le pagine di un racconto intenso e profondamente umano ambientato nella Darsena dell’Italia del dopoguerra, tra il 1945 e il 1948. Qui Pietro, il protagonista, vive con la madre Teresa, titolare del bar del porto, e lavora come pescatore con Aiace, un uomo solitario e misterioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il libro di Nardini. Fine della guerra “Cosa resta dopo“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Cosa resta dopo”: il nuovo romanzo di Michele NardiniIl 4 maggio 2026 esce Cosa resta dopo di Michele Nardini: un romanzo sul dopoguerra, la memoria e la ricerca della verità nell’Italia ferita del... Alla fine il Metaverso è imploso: cosa resta della nuova dimensione di ZuckerbergL'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato lo stop all'accesso a Horizon Worlds dai visori VR. Il libro di Nardini. Fine della guerra Cosa resta dopoLa storia di Pietro, alla ricerca della verità per suo padre . Oggi alle 18 la presentazione alla Lettera 22. lanazione.it Appuntamento con il libro di Nardini. Si ricorda l’omicidio di PasqualettiSabato 6 settembre, alle ore 18, nei locali del Circolo Arci di Mastromarco viene presentato il libro, scritto da Massimo Nardini, intitolato ’Luigi Pasqualetti. Martire antifascista’. Pasqualetti, ... lanazione.it