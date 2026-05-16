Il libro di Nardini Fine della guerra Cosa resta dopo
Il libro di Nardini intitolato “Fine della guerra” affronta il tema delle conseguenze che una guerra lascia alle comunità e alle persone coinvolte. Dopo il conflitto, le città vengono ricostruite e le strade riempite di vita, ma i vuoti lasciati dalla perdita di vite umane, le verità non dette e le responsabilità rimangono nascosti, invisibili agli occhi. Il testo analizza come questi spazi vuoti e silenziosi persistano nel tempo, al di là delle ricostruzioni materiali.
Cosa resta davvero dopo una guerra? Le macerie si ricostruiscono, le città tornano a vivere. Ma i vuoti lasciati dalle persone scomparse, dalle verità mai dette, dalle colpe rimaste sospese continuano a esistere, silenziosi. È da questa domanda che nasce “Cosa resta dopo“, un romanzo di Michele Nardini edito da Barta che sarà presentato oggi, alle 18, alla Lettera 22, in via Mazzini a Viareggio. In dialogo con l’autore Claudia Nardini, che condurrà il viaggio tra le pagine di un racconto intenso e profondamente umano ambientato nella Darsena dell’Italia del dopoguerra, tra il 1945 e il 1948. Qui Pietro, il protagonista, vive con la madre Teresa, titolare del bar del porto, e lavora come pescatore con Aiace, un uomo solitario e misterioso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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