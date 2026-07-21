Napoli via libera del Comune al progetto stadio Maradona | Siamo pronti a candidarci per Euro 2032

Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha approvato il progetto per lo stadio Maradona, includendo il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Contestualmente, ha annunciato l’intenzione di presentare la candidatura per ospitare Euro 2032. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dando il via libera alla realizzazione dell’impianto e alla partecipazione alla selezione internazionale. Nessun dettaglio sui tempi o sui finanziamenti, ma l’obiettivo è avviare le procedure per la candidatura.