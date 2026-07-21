Napoli via libera del Comune al progetto stadio Maradona | Siamo pronti a candidarci per Euro 2032
Il Comune di Napoli ha approvato il progetto per lo stadio Maradona, includendo il Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). Contestualmente, ha annunciato l’intenzione di presentare la candidatura per ospitare Euro 2032. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dando il via libera alla realizzazione dell’impianto e alla partecipazione alla selezione internazionale. Nessun dettaglio sui tempi o sui finanziamenti, ma l’obiettivo è avviare le procedure per la candidatura.
Napoli, il Comune dà il via libera al progetto per il Maradona: approvato il PFTE e via alla candidatura per EURO 2032. Dal Comune di Napoli è arrivata oggi una comunicazione decisiva: si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria relativa all’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona. Un passaggio amministrativo fondamentale, che permette ora al percorso progettuale di entrare nella fase successiva e avvicina concretamente l’avvio dei lavori sul principale impianto sportivo cittadino. Ecco la nota sul sito del Comune del capoluogo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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