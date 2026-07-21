Uno striscione con la scritta «Fate Presto» è stato esposto sulla facciata laterale del Palazzo Reale di Napoli da un gruppo di disoccupati della platea dei 1200 tirocinanti il cui accesso ai corsi è stato bloccato a poche ore dalla prevista partenza del primo luglio.I disoccupati, del Movimento 7 novembre e Cantiere Scampia 167, si sono resi protagonisti negli ultimi giorni di varie manifestazioni di protesta con blocchi stradali e occupazioni di musei, duomo e cantieri. «Anche oggi nonostante il caldo torrido - spiega uno dei manifestanti - siamo in piazza per chiedere, a chi ne ha la responsabilità, di trovare subito una soluzione per tutti i tirocinanti che hanno già firmato contratti, effettuate visite mediche e seguito corsi sulla sicurezza». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, striscione dei disoccupati su Palazzo Reale: trovare subito una soluzione per tutti i tirocinanti

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Napoli- Palazzo Reale nuovamente occupato dai tirocinanti

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