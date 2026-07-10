Questa mattina, un gruppo di disoccupati ha srotolato uno striscione sulla facciata della sede del Consiglio Comunale di Napoli, con la scritta «Fate presto». Contestualmente, un corteo con altri manifestanti si è mosso verso il Senato, organizzando una manifestazione per chiedere la sospensione dei tirocini. La protesta si è concentrata sulla richiesta di interventi rapidi riguardo alle opportunità di lavoro per i giovani.

Un lungo striscione è stato srotolato in verticale questa mattina sulla facciata della sede del Consiglio Comunale di Napoli, i via Verdi, con la scritta «Fate presto», come a voler rievocare la prima pagina de Il Mattino all'indomani del terremoto del 1980. Contemporaneamente, a Roma, nella sede del Senato a Palazzo Madama, alcuni esponenti del Movimento di lotta - Disoccupati "7 Novembre" di Napoli, nel corso di una iniziativa sulla legislazione speciale, hanno inscenato una seconda civile protesta esponendo dei cartelli. Si tratta delle ultime iniziative dei disoccupati napoletani per riportare l'attenzione di politica e opinione pubblica sulla vertenza dei 1200 tirocinanti lavoratori che si sono visti chiudere le porte del bando che li interessava alla vigilia dell'avvio dei corsi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, tirocini sospesi: striscione dei disoccupati sulla sede del Consiglio comunale e manifestazione in Senato

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