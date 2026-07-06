Un gruppo di disoccupati ha occupato il Duomo di Napoli, sedendosi tra le navate e mostrando alcuni striscioni. L'arcivescovo locale ha incontrato i manifestanti, mentre i turisti e i fedeli assistevano alla scena. Nel frattempo, un rappresentante di un ente ha dichiarato che ci sarà continuità nei progetti di tirocinio per i disoccupati. La protesta si è svolta durante l'orario di visitazione, senza incidenti segnalati.

L'arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia, ha incontrato i disoccupati che stamattina hanno protestato all'interno del Duomo di Napoli sedendosi in terra tra le navate ed esponendo alcuni striscioni, tra turisti e fedeli in preghiera. E tanto è bastato per rassicurarli e far rimuovere il sit-in che segue le proteste dei giorni scorsi, quando le stesse sigle avevano protestato anche all'esterno della sede del consiglio comunale in via Verdi. A promuovere l'iniziativa di oggi è stato in particolare il Movimento di lotta - disoccupati "7 novembre" assieme ai rappresentanti del Si Cobas allo scopo di attirare l'attenzione sul caso del ritiro del bando per tirocinanti-lavoratori - progetto Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) - avvenuto alla vigilia della partenza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, blitz dei disoccupati nel Duomo. Il cardinale Battaglia a Durigon: continuità per i progetti dei tirocinanti

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