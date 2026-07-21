Napoli quinto giorno a Dimaro seduta pomeridiana | in campo solo i portieri

Quinto giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro estivo di Dimaro (TN). Dopo la seduta svolta stamani, gli azzurri tornano in campo per la seduta pomeridiana. Napoli a Dimaro, la seduta pomeridiana del quinto giorno. In campo sono presenti anche gli assenti di stamattina, ovvero Alisson Santos e Leonardo Spinazzola, che insieme al resto dei compagni hanno iniziato i giri di campo. Il tecnico Max Allegri assente a causa dell’influenza. Tra i portieri, assente Pugliese per la prima parte d’allenamento. Contini, Meret e Milinkovic-Savic lavorano inizialmente a parte. A dirigere il lavoro atletico è il preparatore Enrico Maffei. Gli azzurri sono poi usciti dal campo per continuare il lavoro in palestra, tranne Spinazzola e Politano, ancora in campo per fare stretching sotto lo sguardo dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Allenamento Napoli LIVE con Allegri Dimaro, mattina Giorno 5

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