Appena 40? di corsa e basta nella sessione pomeridiana del terzo giorno di allenamenti a Dimaro. Sul campo di Carciato la squadra è entrata in campo alle 17.30 circa, con i quattro portieri a disposizione di Max Allegri che hanno lavorato con i preparatori a loro dedicati sul campetto affianco a quello principale. I calciatori di movimento sono invece entrati pochi minuti dopo e si è notata l’assenza di Politano e Vergara. Insieme ai compagni, invece, si è allenato Lorenzo Lucca che ha quindi smaltito la botta subìta in mattinata. Gli azzurri, con le scarpe da ginnastica ai piedi, hanno fatto attivazione con 16 giri di campo durati circa un quarto d’ora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, solo corsa nella seduta pomeridiana a Dimaro: assenti Politano e Vergara

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