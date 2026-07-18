Nel secondo giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto una seduta pomeridiana sul campo di Carciato. Durante l'allenamento, si sono svolti un colloquio tra l’allenatore e il direttore sportivo e un focus su un attaccante che sembra essere il finalizzatore del reparto offensivo. Problemi fisici sono stati segnalati per un difensore, mentre il lavoro si è concentrato su alcune esercitazioni tattiche.

Sul campo di Carciato, a Dimaro, va in scena il pomeriggio del secondo giorno di ritiro del Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo l’esordio di ieri, salutato dai cori dei tifosi, e la doppia seduta odierna, il lavoro entra nel vivo: e anche stavolta ci sono spunti che raccontano il metodo del nuovo allenatore. Il colloquio a bordocampo con Chiavelli. Da segnalare, prima dell’ingresso in campo, un lungo colloquio tra Allegri e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, arrivato a bordocampo a Carciato. Un confronto diretto tra area tecnica e dirigenza che, in piena estate di mercato e con la rosa da sfoltire, ha il suo peso: è la conferma di quel dialogo continuo tra Allegri, lo staff e i vertici del club che il Napoli ha scelto come metodo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, la seduta pomeridiana a Dimaro: il colloquio Allegri-Chiavelli e un Hojlund “finalizzatore”. Problemi per Rafa Marin

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