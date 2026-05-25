Giornalisti Ordine Marche adotta ‘Carta di Napoli’ | stop ageismo nell’informazione

L’Ordine dei Giornalisti delle Marche ha adottato la ‘Carta di Napoli’, un documento promosso dall’Associazione '50&Più' e dall’Ordine dei Giornalisti della Campania. La carta mira a contrastare l’ageismo nell’informazione scritta e televisiva. La decisione è stata presa dal presidente dell’Ordine regionale, Franco Elisei.

(Adnkronos) – L’Ordine dei Giornalisti delle Marche, presieduto da Franco Elisei, ha adottato la ‘Carta di Napoli’, il documento – ideato e promosso da Associazione '50&Più' in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania – che punta a contrastare l’ageismo a mezzo stampa. "Abbiamo fortemente voluto questo strumento perché la narrazione mediatica ha il potere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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