Roma Officina Pigneto | festival gratuito con scrittori artisti e giornalisti Il programma

Il 15 luglio 2026, a Roma, presso l’Officina Pigneto, si tiene un festival gratuito con scrittori, artisti e giornalisti. L’evento invita i partecipanti a fermarsi, ascoltare, leggere e anche procrastinare, offrendo un momento di pausa alla frenesia cittadina. La manifestazione si svolge in un contesto in cui si cerca di sottrarsi temporaneamente alla corsa quotidiana.

Roma, 15 luglio 2026 – Fermarsi, ascoltare, leggere. Persino procrastinare. In una città attraversata dalla fretta, Officina Pigneto prova a rivendicare il diritto di sottrarsi per qualche ora alla corsa quotidiana. Il nuovo ciclo di incontri gratuiti ha un titolo che sembra quasi una provocazione: “Perdere tempo”. Da giovedì 16 luglio il laboratorio culturale del Pigneto torna con un calendario di incontri, lezioni e dialoghi che accompagnerà il quartiere fino alla fine di ottobre. Tra gli ospiti ci saranno Nicola Lagioia, Cecilia Sala, Paolo Giordano, Sandro Veronesi, Valeria Solarino, Ilaria Gaspari e Antonella Lattanzi. Gli appuntamenti si terranno principalmente alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, e al Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila 6674. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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