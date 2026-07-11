Durante le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026, Fabio Di Giannantonio ha conquistato la terza posizione sulla griglia di partenza, ottenendo la prima fila. Il pilota ha dichiarato di sentirsi bene e di essere soddisfatto del passo gara. Questo risultato rappresenta una conferma della sua costanza nelle ultime gare e del buon stato di forma sulla sua moto.

Fabio Di Giannantonio si conferma il ducatista più costante degli ultimi mesi e ottiene un prezioso terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2026, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 partirà dunque dalla prima fila al Sachsenring e potrà provare ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta del campionato, visto che le Aprilia ufficiali di Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono più attardate, anche se sarà molto difficile insidiare il grande favorito e pole-man Marc Marquez. “ Sono molto contento. Mi rode solo un po’ perché mi ha tolto il record della pista, non tanto per la pole. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Molto contento della prima fila, mi sento bene anche sul passo”

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MotoGP, GP Usa: Fabio Di Giannantonio conquista la Pole

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