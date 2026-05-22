Luka Modric, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a Sportmediaset. Ha parlato del suo stato di forma, affermando di sentirsi bene e di poter tornare in campo contro il Cagliari. Ha anche commentato il suo presente nel club, dicendo di essere molto soddisfatto e di apprezzare l’esperienza a Milano. Le sue parole hanno fatto il punto sulla sua condizione fisica e sul suo ruolo all’interno della squadra.

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto all'infortunio rimediato contro la Juventus, Luka Modric è pronto a scendere in campo. Dopo l'operazione subita allo zigomo, il centrocampista croato scenderà in campo domenica contro il Cagliari per l'ultima partita stagionale, importante per la qualificazione in Champions League. Intervistato in esclusiva da Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, il croato ha voluto parlare di diversi temi: dal ritorno in campo fino al futuro, con un occhio orientato anche vero il Mondiale 2026. "Mi sento bene e sto migliorando fisicamente, sono tornato ad allenarmi con la squadra, mi sto già abituando alla maschera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric: “Mi sento bene, col Cagliari rientro. Futuro? Sono molto contento a Milano”

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