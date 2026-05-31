Se il portiere attuale lascia il club, il Napoli ha già scelto Kovar come possibile sostituto. La situazione riguarda il ruolo di estremo difensore e le decisioni sulla rosa in vista della prossima stagione. La scelta potrebbe influenzare la formazione di Allegri, che dovrà decidere chi tra i candidati sarà il titolare. La questione rimane aperta, con il nome di Kovar in prima linea tra le opzioni del club.

Il ruolo del portiere del Napoli è uno dei tanti punti interrogativi che Massimiliano Allegri si troverà a sciogliere. Perché il mercato è un’insidia almeno quanto le volontà dei singoli, e tra i singoli c’è Alex Meret, in scadenza di contratto tra dodici mesi e con un mercato internazionale che si fa sentire. Non a caso, scrive la Gazzetta dello Sport, gli echi di questa primavera arrivano fino a Castel Volturno. Il nome messo sul taccuino in caso di addio è quello di Matej Kovar: 26 anni, titolare della nazionale ceca e soprattutto del PSV Eindhoven, la squadra che una sera d’ottobre si è goduta un travolgente 6-2. Per trattarlo, gli azzurri dovrebbero bussare al Bayer Leverkusen, che lo ha concesso in prestito al PSV. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi sarà il portiere di Allegri? Se Meret saluta, il Napoli ha già in mente Kovar

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