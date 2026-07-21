Napoli dalla Germania | Schalke 04 su Lindstrom

Notizia in breve

Lo Schalke 04 ha manifestato interesse per Jesper Lindstrom, attualmente in forza al Napoli. Secondo fonti tedesche, il club potrebbe proporre un'offerta nei prossimi giorni per il trasferimento dell'attaccante. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali accordi o condizioni economiche. Lindstrom potrebbe quindi lasciare il club partenopeo e trasferirsi in Bundesliga. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati comunicati tempi o importi.