Napoli dalla Germania | Schalke 04 su Lindstrom
Lo Schalke 04 ha manifestato interesse per Jesper Lindstrom, attualmente in forza al Napoli. Secondo fonti tedesche, il club potrebbe proporre un'offerta nei prossimi giorni per il trasferimento dell'attaccante. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali accordi o condizioni economiche. Lindstrom potrebbe quindi lasciare il club partenopeo e trasferirsi in Bundesliga. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati comunicati tempi o importi.
Le ultimissime di calciomercato su Jesper Lindstrom che può lasciare Napoli nei prossimi giorni per andare a giocare in Germania dove c'è lo Schalke 04 che vuole acquistarlo, aggiornamenti da Kiker.de:"Da domenica sera, lo Schalke 04 si trova in ritiro nella valle dello Stubai, in preparazione alla prossima stagione di Bundesliga. Il direttore sportivo Frank Baumann ha recentemente annunciato nuovi acquisti: "Sì, effettueremo altri trasferimenti. Idealmente, il nucleo della squadra che ha conquistato la promozione rimarrà intatto, integrato da nuovi giocatori di qualità adatti al nostro stile di gioco". Tra questi, l'attaccante Jesper Lindstrom (26), che si è fatto un nome all'Eintracht Francoforte e ha giocato in prestito al Wolfsburg la scorsa stagione". 🔗 Leggi su Calcionapoli24.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli, passi avanti con lo Schalke per la cessione di LindstromIl Napoli sta negoziando con lo Schalke 04 per la cessione di Lindstrom, dopo aver concluso l'accordo con Zerbin per il trasferimento al Frosinone.
Fiorentina, Gosens in Germania: pronte visite e firma con lo Schalke 04Robin Gosens si trova a Gelsenkirchen, dove sta completando le procedure finali per il trasferimento allo Schalke 04.
Temi più discussi: Fiorentina, Gosens a un passo dallo Schalke; Dalla Germania - Schalke 04 a lavoro per l'acquisto di Lindstrom; Napoli, passi avanti con lo Schalke per la cessione di Lindstrom; DALLA GERMANIA - Schalke 04 a caccia di rinforzi, seguito anche l'azzurro Lindstrom.
#Napoli, passi avanti con lo #Schalke per la cessione di #Lindstrom La notizia arriva direttamente dalla Germania: Esiste addirittura una flebile speranza che il trasferimento possa concretizzarsi già durante il ritiro dello Schalke ilnapolista.it/2026/07/napoli… x.com
#Napoli, passi avanti con lo #Schalke per la cessione di Lindstrom La notizia arriva direttamente dalla Germania: Esiste addirittura una flebile speranza che il trasferimento possa concretizzarsi già durante il ritiro dello Schalke Link nei commenti facebook
Lindstrom-Napoli, le strade si dividono per sempre? È arrivata un'offerta molto allettante dalla GermaniaCalciomercato Napoli - Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis ha intenzione di sfoltire la rosa ed abbattere il monte ingaggi. Il presidente del club azzurro ... msn.com
Napoli al lavoro sulle cessioni: lo Schalke 04 su Lindstrom, per Hasa spunta il FrosinoneCome annunciato anche dal suo presidente De Laurentiis, prima di operare acquisti il Napoli dovrà pensare alle cessioni e a sfoltire una rosa fin troppo numerosa. tuttomercatoweb.com