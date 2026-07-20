Il Napoli sta negoziando con lo Schalke 04 per la cessione di Lindstrom, dopo aver concluso l'accordo con Zerbin per il trasferimento al Frosinone. La trattativa tra le due squadre è in corso e si concentra sulla possibile cessione del centrocampista. Non sono stati resi noti dettagli economici né lo stato avanzato delle trattative, che rimangono in fase preliminare.

Dopo Zerbin, che sembra vicinissimo a trasferirsi al Frosinone a titolo definitivo, il Napoli starebbe avanzando anche nella trattativa che potrebbe portare Lindstrom allo Schalke 04. Dopo la frenata dei gironi corsi, ecco le novità direttamente dalla Germania. Napoli, il punto su Lindstrom. Sport. de riprende la Waz, uno uno dei principali quotidiani regionali tedeschi: “ L’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte è sotto contratto da tre anni con il Napoli, dove però l’esterno offensivo non è riuscito a imporsi in modo convincente e duraturo. Per questo motivo la porta è aperta per lo Schalke 04, che da tempo è sulle tracce di Lindström. Come riportato dalla Waz, ci sarebbero stati chiari passi avanti sia nelle trattative con lo stesso Lindström sia nei colloqui con il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, passi avanti con lo Schalke per la cessione di Lindstrom

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