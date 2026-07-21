Napoli clamorosa decisione di Allegri | non va più via!

Il 29 agosto 2023, un attaccante è stato trasferito dal Francoforte al Napoli per 25 milioni di euro, ma ha deluso le aspettative e è stato ceduto in prestito prima all’Everton e poi al Wolfsburg. L’ex allenatore del Milan ha deciso di non partire più, modificando i piani di mercato della squadra in vista della prossima stagione.

Cambia tutto in casa azzurra in vista del prossimo anno: ecco la scelta dell’ex allenatore del Milan. Il 29 agosto 2023 si trasferiva ufficialmente dall’Eintracht Francoforte al Napoli per 25 milioni di euro, ma Jesper Grænge Lindstrom ha deluso le aspettative ed è stato ceduto in prestito prima all’Everton e successivamente al Wolfsburg. Adesso il 26enne danese è tornato a Napoli e clamorosamente potrebbe rimanerci anche l’anno prossimo. Lindstrom e Kvaratskhelia (ANSA) Calciomercato.it Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘Il Mattino’, secondo cui il talento classe 2000 originario di Taastrup avrebbe impressionato positivamente il nuovo allenatore Max Allegri in questi primissimi giorni di ritiro estivo e ora potrebbe iniziare la stagione proprio con la casacca del Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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