Il Napoli avrebbe scelto di ingaggiare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, secondo quanto confermato da Rai Sport. La decisione sarebbe ormai definitiva e sostituirebbe l’attuale tecnico, che si trova in carica dopo la partenza di Conte. La scelta di Allegri rappresenta un cambio di direzione rispetto alle precedenti ipotesi, e il club avrebbe comunicato la decisione agli interlocutori coinvolti. Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma la decisione sembrerebbe ormai presa.

Arriva anche la conferma della Rai: il Napoli avrebbe ormai deciso di puntare con forza su Massimiliano Allegri per il dopo Conte. Come riportato da Ciro Venerato, il club azzurro avrebbe improvvisamente cambiato direzione nelle ultime ore, nonostante Vincenzo Italiano si fosse appena liberato dal Bologna. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della RAI, Aurelio De Laurentiis non sarebbe rimasto pienamente convinto dal colloquio avuto con Italiano e dal confronto emerso durante i contatti delle ultime ore. Un dettaglio che avrebbe spinto il presidente azzurro a ribaltare improvvisamente le gerarchie nella corsa alla panchina del Napoli.... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - RAI Sport: “Napoli, clamorosa inversione su Allegri: Italiano spiazzato”

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