Il difensore del Napoli dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, con una prognosi di circa quattro mesi di stop. La notizia riguarda il calciatore, che sarà costretto a rimanere fuori dal campo per diversi mesi a causa dell’intervento. Nessun dettaglio sulle tempistiche esatte dell’operazione o sulle modalità di recupero. La squadra dovrà fare a meno del giocatore in vista delle prossime partite.

Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, un’operazione che potrebbe costringerlo a rimanere ai box per circa quattro mesi. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si tratta di un’assenza importante per la squadra, considerando che Buongiorno era destinato a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico della nuova stagione. Il suo lungo stop rappresenta un ostacolo significativo nella programmazione dell’allenatore, che dovrà rinunciare a uno dei pilastri della retroguardia almeno per la prima parte del campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Napoli, brutte notizie per Buongiorno. Almeno 4 mesi di stop per il difensore azzurro

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