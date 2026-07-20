Tegola Buongiorno per il Napoli out 2-3 mesi | tra rotazioni e mercato come verrà sostituito il difensore da Allegri

Da calcionews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Buongiorno dovrà stare fuori dai campi per due o tre mesi a causa di un infortunio. La squadra dovrà trovare un modo per coprire il ruolo di difensore centrale durante questa assenza. Tra rotazioni e possibili acquisti di mercato, il tecnico si prepara a gestire la situazione senza il suo giocatore. La notizia cambia i piani di partenza per la formazione titolare in vista della nuova stagione.

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Alessandro Buongiorno resterà fuori per 2-3 mesi: ecco come il Napoli sostituirà il difensore azzurro. Bruttissima notizia per il Napoli e per il tecnico Massimiliano Allegri in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo il consulto specialistico sostenuto da Alessandro Buongiorno a Barcellona, è arrivato l’esito che tutto l’ambiente partenopeo sperava di scongiurare: il difensore italiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La conferma dell’infortunio è arrivata direttamente dal club azzurro attraverso una nota ufficiale: “ Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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