Alessandro Buongiorno resterà fuori per 2-3 mesi: ecco come il Napoli sostituirà il difensore azzurro. Bruttissima notizia per il Napoli e per il tecnico Massimiliano Allegri in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo il consulto specialistico sostenuto da Alessandro Buongiorno a Barcellona, è arrivato l’esito che tutto l’ambiente partenopeo sperava di scongiurare: il difensore italiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La conferma dell’infortunio è arrivata direttamente dal club azzurro attraverso una nota ufficiale: “ Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Tegola Buongiorno per il Napoli, out 2-3 mesi: tra rotazioni e mercato, come verrà sostituito il difensore da Allegri

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