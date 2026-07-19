A causa dell'infortunio di Buongiorno, Rafa Marin è diventato una scelta prioritaria per la difesa del Napoli. L'allenatore ha deciso di puntare sul difensore spagnolo, che finora ha avuto poche occasioni. La sua presenza si è consolidata dopo il problema fisico del compagno di reparto, modificando gli equilibri della linea difensiva. Marin sta entrando nelle rotazioni della squadra, secondo quanto riferito da fonti sul campo.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha cambiato gli equilibri della difesa del Napoli e spalancato le porte a Rafa Marin. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta come il difensore spagnolo sia ormai diventato una pedina fondamentale nei piani di Massimiliano Allegri. Nonostante un lieve trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra rimediato nell’allenamento pomeridiano, le sue condizioni non destano preoccupazione: il giocatore ha lasciato il campo serenamente e il problema è stato giudicato di lieve entità. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea che, con Buongiorno fermo e Beukema alle prese con problemi fisici, ogni ipotesi di cessione è definitivamente tramontata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, è il momento di Rafa Marin: Allegri punta sul difensore dopo lo stop di Buongiorno”

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