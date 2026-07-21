Napoli arriva il verdetto | Buongiorno deve operarsi

Un uomo di Napoli deve sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver ricevuto una diagnosi medica. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda un intervento necessario per motivi di salute. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione e speranza tra le persone vicine, mentre si attende il procedimento chirurgico che dovrà essere effettuato a breve. La persona coinvolta dovrà seguire le indicazioni mediche per il percorso di cura.

Napoli, 21 luglio 2026 - La paura, il sospiro di sollievo e poi lo sconforto definitivo: negli ultimi giorni, quelli che hanno inaugurato la nuova stagione, Alessandro Buongiorno ha attraversato tutto un ventaglio di emozioni che ha condotto all'epilogo più temuto, quello di un intervento chirurgico che, di riflesso, complica i piani anche del Napoli. Buongiorno, il verdetto del consulto e i possibili tempi di recupero. Tutto era nato dalla mancata convocazione del difensore per il ritiro di Dimaro a causa di un guaio al ginocchio destro che, come da comunicato ufficiale del club partenopeo, avrebbe richiesto un successivo consulto per valutare la strada da perseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il Napoli a Genoa batte la sfortuna e Buongiorno

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