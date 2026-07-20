Il ritiro del Napoli si fa più intenso, con l’aumento dei carichi di lavoro. Sono stati fermati per infortunio Politano, Vergara e Rafa Marin, mentre oggi si attende il responso su Buongiorno. La preparazione atletica prosegue conplessità, mentre i giocatori coinvolti negli infortuni devono attendere esiti sulle loro condizioni fisiche. Nessun dettaglio sui tempi di recupero o sulle cause dei problemi muscolari.

Il ritiro del Napoli entra in una fase più intensa della preparazione atletica, ma continuano ad aumentare anche gli imprevisti legati alle condizioni fisiche dei giocatori. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che Massimiliano Allegri ha alzato il livello del lavoro nella seduta pomeridiana, dedicando gran parte dell’allenamento alla corsa, alle ripetute e alla preparazione aerobica, lasciando per qualche ora da parte il pallone dopo le prime giornate incentrate soprattutto su tecnica e tattica. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il programma ha previsto giri di campo, esercizi atletici e lavoro organico, con carichi comunque inferiori rispetto a quelli adottati nella precedente gestione tecnica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri aumenta i carichi: nuovi stop per Politano, Vergara e Rafa Marin, oggi il verdetto su Buongiorno”

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