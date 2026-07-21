Durante il ritiro estivo a Dimaro, il tecnico del Napoli non si è presentato in campo, dichiarando di non sentirsi bene. La squadra ha proseguito gli allenamenti senza la sua presenza, a causa di un problema di salute che ha impedito al allenatore di partecipare alle attività programmate. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del tecnico. La squadra continuerà gli allenamenti sotto la guida dello staff tecnico.

Il programma del ritiro estivo del Napoli nella celebre località trentina di Dimaro ha subito un improvviso cambio di rotta a causa di un contrattempo di salute che ha coinvolto il nuovo tecnico partenopeo. Nella giornata di martedì ventuno luglio, Massimiliano Allegri è stato costretto a saltare entrambe le sedute di allenamento previste sulla pista e sul campo della Ski Arena. La causa principale di questo stop forzato è da attribuire a un leggero stato influenzale, scaturito con ogni probabilità dai frequenti e bruschi sbalzi di temperatura che hanno caratterizzato i primi giorni di preparazione della squadra nella Val di Sole. Questo imprevisto non solo ha impedito al tecnico livornese di seguire da vicino il lavoro sul campo dei suoi uomini, ma ha anche portato al rinvio del tanto atteso abbraccio serale con i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Thesocialpost.it - Napoli, Allegri non si presenta in campo: “Non sta bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Punto C: HA PARLATO ALLEGRI! La promessa al Napoli e De Laurentiis fa il grande annuncio

Notizie e thread social correlati

Napoli, Allegri si presenta: "Un onore essere l'allenatore del centenario"Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente come allenatore del Napoli durante un evento al Teatro San Carlo.

Napoli, inizia l’era Allegri: il tecnico si presenta tra ironia e ambizioniMassimiliano Allegri si è presentato alla stampa nel suo nuovo ruolo di allenatore del Napoli, usando toni ironici e parlando delle sue ambizioni per...

Temi più discussi: Da bollito a idolo, dopo un mese Napoli si è innamorata di Allegri: Ed è più simpatico di Conte; Allegri si presenta: Napoli avventura meravigliosa, fortunato ad ereditare squadra da Conte; Napoli, Allegri si presenta: So di essere in debito con la città, sono qui per vincere; Allegri in pizzeria a Napoli: Non poteva che scegliere noi.

L'ANALISI - Corbo: Napoli, con Allegri si percepisce un'atmosfera rilassata, ma non rassegnata, giocatori in infermeria? Si cambino metodi e mentalità ift.tt/OYUrsqm x.com

Allegri nuova vita a Napoli, atteso il primo test in campoDopo sei giorni di intensa attività, con doppi allenamenti giornalieri a Dimaro-Folgarida, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si mette alla prova domani nella prima uscita stagionale. (ANSA) ... ansa.it

Napoli, clamorosa decisione di Allegri: non va più via!Cambia tutto in casa azzurra in vista del prossimo anno: ecco la scelta dell’ex allenatore del Milan. Il 29 agosto 2023 si trasferiva ufficialmente dall’Eintracht Francoforte al Napoli per 25 milioni ... calciomercato.it