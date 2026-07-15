Napoli inizia l’era Allegri | il tecnico si presenta tra ironia e ambizioni

Massimiliano Allegri si è presentato alla stampa nel suo nuovo ruolo di allenatore del Napoli, usando toni ironici e parlando delle sue ambizioni per la stagione. Il tecnico, noto per la sua esperienza, ha introdotto il suo progetto senza dettagli specifici, ma con un atteggiamento deciso. La presentazione ha segnato l’inizio ufficiale del suo incarico, con Allegri che ha evidenziato la volontà di lavorare e di ottenere risultati importanti.

Il Napoli inizia la nuova stagione presentando Massimiliano Allegri, il tecnico si presenta tra ironia e ambizioni. Massimiliano Allegri non ha certo bisogno di presentazioni. Il tecnico toscano è uno degli allenatori più vincenti del panorama italiano. Di lui si è visto tutto, dai trionfi (lo scudetto con il Milan, quelli con la Juventus) ai tonfi (come per esempio la mancata qualificazione all’ultima Champions League al ritorno sulla panchina rossonera nell’ultima stagione). Napoli, inizia l’era Allegri (AnsaFoto) – serianews Non sorprende, dunque, che dalla conferenza stampa di presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli, non siano emerse certo rivelazioni sorprendenti o scossoni. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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