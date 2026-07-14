Napoli Allegri si presenta | Un onore essere l' allenatore del centenario

Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente come allenatore del Napoli durante un evento al Teatro San Carlo. La conferenza stampa si è svolta in una location di grande prestigio, con Allegri che ha espresso il suo onore nel assumere la guida della squadra nel suo centenario. La firma del contratto era stata fatta circa un mese prima, ma l’evento pubblico ha rappresentato il suo debutto ufficiale nel nuovo ruolo.

Napoli, 14 luglio 2026 - Massimiliano Allegri al Napoli, atto due: se il primo capitolo era stata la tanto agognata firma dopo oltre un mese di attesa, la seconda è la presentazione avvenuta in pompa magna nella meravigliosa cornice del Teatro San Carlo di Napoli. Presente l'intero palazzo dei bottoni del club partenopeo, con le immancabili incursioni di Aurelio De Laurentiis, come sempre mai banali. Le prima parole di Allegri al Napoli. Il vero protagonista però è Allegri, il primo allenatore della Serie A dei tre punti a partita a essere stato anche un calciatore azzurro, evento avvenuto nella stagione 1997-1998: sarà per quello che a tutti gli effetti è un ritorno di fiamma o semplicemente per la location da urlo, fatto sta che l'ex tecnico del Milan non nasconde l'emozione per la presentazione ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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