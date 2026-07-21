Napoli agguato a Barra | 34enne ferito a colpi di pistola davanti casa

Da teleclubitalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sparatoria si è verificata nel quartiere Barra di Napoli, dove un uomo di 34 anni è stato colpito da diversi colpi di pistola davanti alla propria casa. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato in ospedale. Nessuna informazione sulle sue condizioni attuali. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’attacco. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

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Notte di violenza nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli, dove un 34enne già noto alle forze dell'ordine è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola avvenuto davanti alla propria abitazione. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale del Mare, dove è tuttora ricoverato: le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Poggioreale, l'episodio si è verificato intorno alle 00.30. Il 34enne si trovava all'esterno della propria abitazione, in via Suor Maria della Passione Beata, quando sarebbe stato avvicinato da alcune persone a bordo di un'auto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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