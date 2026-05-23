Nella notte a Pianura, un uomo di 37 anni è stato raggiunto da colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua auto. È stato trasportato in ospedale e si trova in prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sui motivi dell’agguato. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Agguato nella notte a Pianura: un 37enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco mentre era in auto. Ricoverato in prognosi riservata al San Paolo. Nuovo episodio di violenza nella notte a Napoli. Un uomo di 37 anni, residente nel quartiere Pianura e già noto alle forze dell’ordine, è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto in via Carrucci. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne si trovava a bordo della sua Fiat Panda quando è stato raggiunto da alcuni individui armati che hanno aperto il fuoco contro di lui. I proiettili lo hanno colpito all’addome e al braccio sinistro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che hanno rinvenuto un bossolo e diverse tracce di sangue nell’area dell’agguato. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, agguato a Pianura: 37enne ferito a colpi di pistola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Agguato a Pianura, ferito a colpi di pistola il cognato del baby boss della paranza dei bambiniIl 37enne Emanuele Arillo ferito a colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest; è il cognato di Massimo Santagada, ritenuto a capo del...

Napoli, agguato a Secondigliano, ferito gravemente a colpi di pistola 49enne Salvatore MarinoSparatoria Secondigliano (Na), ferito a colpi di pistola 49enne Salvatore Marino, ipotesi lite in famiglia.

Tregua di camorra finita nel quartiere di Pianura: i carabinieri sono infatti intervenuti nella notte al pronto soccorso del San Paolo di Napoli in seguito al ricovero di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco. #agguato #crime #pianura #tregua #cronac… x.com

Agguato a Pianura, 37enne in fin di vitaTregua di camorra finita nel quartiere di Pianura: i carabinieri sono infatti intervenuti nella notte al pronto soccorso del San Paolo di Napoli in seguito ... cronachedellacampania.it

Agguato a Pianura, ferito a colpi di pistola il cognato del baby boss della paranza dei bambiniIl 37enne Emanuele Arillo ferito a colpi di pistola nella notte a Pianura, Napoli Ovest; è il cognato di Massimo Santagada, ritenuto a capo del gruppo ... fanpage.it