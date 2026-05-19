Agguato a colpi di pistola a Barra | la polizia ha arrestato un 40enne
Nella zona di Barra, un uomo di 40 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia. La misura è stata presa in seguito a un episodio di sparatoria avvenuto nel quartiere. Le autorità lo hanno fermato con l’accusa di tentato omicidio e di aver portato armi da fuoco in pubblico senza autorizzazione. L’indagato è anche sotto accusa di aver commesso il reato con modalità che possono essere considerate legate a metodi mafiosi.
Un 40enne del quartiere Barra, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia perché ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio e porto abusivo di armi da fuoco in luogo pubblico, con l'aggravante del metodo mafioso. La vicenda attribuitagli dagli inquirenti è quella del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
49enne ferito da colpi d'arma da fuoco a Barra: indaga la polizia
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