Il Napoli ha iniziato il secondo giorno di ritiro a Dimaro, con l’allenatore che ha sperimentato un modulo 4-3-3. Rafa Marin ha preso il posto dell’infortunato Buongiorno. La squadra si è divisa in due sottogruppi durante le sessioni di allenamento.

Secondo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli. Secondo giorno di ritiro a Dimaro (TN) per il Napoli. Il gruppo squadra è stato diviso in due sottogruppi. Da un lato, scambi di prima, dall’altro giocate nello stretto con delle sagome da fare da avversari. Inizia poi un’esercitazione tecnico-tattica con possesso palla e pressione. I portieri Meret e Milinkovic-Savic si alternano. La difesa: Di Lorenzo, Rrahmani (alternati con Mazzocchi e Marianucci), Rafa Marin, Spinazzola. A centrocampo: Anguissa, Lobotka, Vergara. L’allenamento gestito da Magnanelli, mentre il tecnico Allegri osserva e interviene ogni tanto. In attacco vanno in pressione gli arancioni: Prisco, Folorunsho, Hasa, Obaretin, Garofalo, Iaccarino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Ritiro Napoli a Dimaro, Allegri prova il 4-3-3 con Rafa Marin al posto dell’infortunato Buongiorno

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