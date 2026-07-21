Napoli a Dimaro | due azzurri sono out i dettagli dal ritiro

Alisson Santos e Leonardo Spinazzola non sono presenti all’allenamento mattutino del Napoli nel quinto giorno di ritiro a Dimaro. L’esterno brasiliano ha saltato la sessione dopo uno scontro durante una partitella precedente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di Spinazzola. Entrambi i giocatori sono assenti dall’allenamento senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Alisson Santos e Leonardo Spinazzola non hanno partecipato all’allenamento mattutino del Napoli al quinto giorno di ritiro a Dimaro. L’esterno brasiliano non ha preso parte alla seduta mattutina dopo uno scontro nella partitella di ieri. Alisson Santos: lo scontro che lo tiene fuori. Il brasiliano ha accusato il colpo durante l’esercitazione tattica della giornata precedente. Per precauzione, lo staff tecnico ha deciso di escluderlo dalla seduta odierna. La scelta mira a evitare aggravamenti prima della prima amichevole estiva contro l’Arezzo, in programma nei prossimi giorni. Le condizioni di Alisson Santos saranno rivalutate nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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PRIMO GIORNO DIMARO DEGLI AZZURRI

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