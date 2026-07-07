Il Napoli si prepara per il ritiro estivo a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio 2026. La squadra svolgerà sessioni di allenamento e due amichevoli ufficiali, mentre ci saranno tre serate dedicate ai tifosi e un villaggio speciale per celebrare il Centenario. La località della Val di Sole ospiterà l’appuntamento per la quindicesima volta. Le attività saranno accessibili ai supporter che vogliono seguire dal vivo le sessioni e gli eventi collegati.

Il Napoli torna a Dimaro Folgarida per la quindicesima volta. Dal 17 al 27 luglio 2026 la Val di Sole ospita il ritiro precampionato degli azzurri, con due amichevoli ufficiali, tre serate con la squadra e un village dedicato al Centenario. È anche il debutto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli in una partita vera. Quando e dove. Il ritiro si svolge dal 17 al 27 luglio 2026 a Dimaro Folgarida, centro turistico della Val di Sole in Trentino occidentale. Gli allenamenti si tengono allo Stadio di Carciato, dove in questi giorni sono in corso i lavori per il manto erboso e il montaggio delle tribune laterali. La SKI.IT Arena ospita il Village e le due amichevoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Ritiro Napoli a Dimaro 2026: programma, amichevoli e come seguire gli azzurri dal vivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritiro Napoli a Dimaro 2026: date, programma, amichevoli e come seguirloIl Napoli ha annunciato il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino, nel 2026.

Napoli, il programma completo di Dimaro 2026: allenamenti, orari, amichevoli ed eventiDal 17 al 27 luglio, la squadra di calcio si allenerà a Dimaro per undici giorni.

Temi più discussi: Napoli, il ritiro: in Abruzzo tre o quattro amichevoli; Napoli, due le amichevoli in programma a Dimaro: date e avversari; Napoli, doppio ritiro e centenario: ecco il piano; Napoli, le amichevoli a Dimaro: svelate le avversarie in Trentino.

A DIMARO - Napoli, è iniziato il conto alla rovescia per il ritiro 2026 in Val di Sole: tre serate dedicate alla squadra, due amichevoli con Arezzo e Carrarese il 22 e il 26 luglio e tanto divertimento, ecco il programma completo ift.tt/X2uLHra x.com

Ritiro Dimaro 2026: amichevoli ed eventi, il programma completo. Il countdown è partitoLa SSC Napoli si prepara a tornare in Val di Sole. Dal 17 al 27 luglio 2026, la splendida cornice trentina di Dimaro Folgarida ospiterà il ritiro precampionato degli azzurri per la quindicesima volta. msn.com

A DIMARO - Napoli, inizia il conto alla rovescia per il ritiro 2026 in Val di Sole: tre serate dedicate alla squadra, due amichevoli con Arezzo e Carrarese il 22 e il 26 luglio ...È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Ritiro precampionato estivo 2026 de SSC Napoli che per la 15.a volta, dal 17 al 27 luglio prossimi, animerà Dimario Folgarida, centro turistico dell ... napolimagazine.com